Auf der Suche nach den Zehn Geboten von Daniel Kaiser

Mit langem Applaus hat das Premieren-Publikum im Altonaer Theater das Stück "Die Entdeckung des Himmels" aufgenommen. Theater-Intendant Axel Schneider hat den fast 900 Seiten starken Romanerfolg des Niederländers Harry Mulisch in vielen kleinteiligen Szenen auf die Bühne gebracht. Der Inszenierung gelang es allerdings selten, den verrückten Schwung der Buchvorlage wirklich lebendig werden zu lassen.

Die erste Stunde der Vorführung des Stücks "Die Entdeckung des Himmels" war wie ein Sprint durch Mulischs gleichnamigen dicken Wälzer. Die beiden Macho-Narzissten Onno (Franz-Joseph Dieken) und Max (Tobias Dürr) hatten oft nur Sekunden, um die neueste spektakuläre Wendung oder Stimmung des Buches auf den Punkt zu bringen. So fühlte sich der große, wirre Handlungsstrang, der den Charme des Romans ausmacht, in den kurzen Szenen auf der Bühne an wie eine Druckbetankung.

"Ihr zwei philosophiert weiter. Ich bin müde!", sprach die Freundin und ging von der Bühne. Das war ein unfreiwillig komischer Moment. Denn so war es: Die Wortgefechte der Kerle hatten wirklich bisweilen etwas Ermüdendes. Die Schauspieler fanden kaum Gelegenheit, ihre Figuren zum echten Leben zu erwecken.

"Die Entdeckung des Himmels": Der Zufall bei der Arbeit

In dem Stück geht es darum, wie der Himmel die Tafel mit den Zehn Geboten zurückbekommen, also den Vertrag zwischen Gott und Mensch auflösen möchte. Dazu müssen Engel (Nadja Wünsche und Sandra Quadflieg) die Geschicke der Menschen beeinflussen - inklusive Weltkriegen, Autounfällen oder Beischlaf. Im Roman ist es ein Lesevergnügen, dem Zufall - Philosophen sprechen von Kontingenz - bei der Arbeit zuzusehen.

Ricarda Lutz hat ein einfaches, praktisches, effektvolles Bühnenbild geschaffen: Holzwände wurden hin- und hergeschoben. Darauf projiziert sah man mal einen sternschnuppenreichen Himmel, mal chemische Formeln, mal alte Meister mit religiösen Motiven oder Barlachs Mose mit den leeren Gebotstafeln, die uns fragen: "Wie wollen wir miteinander leben?"

Neuer Schwung nach der Pause

Den meisten Applaus bekam am Ende Johan Richter in der Rolle des jungen Quinten. Das lag nicht nur an seinem frischen Spiel, sondern auch daran, dass mit ihm im zweiten Teil nach der Pause ein neuer Schwung mit neuen dramaturgischen Ideen möglich wurde. Die fast schon Dan-Brown-mäßige Schnitzeljagd zu den verschollenen und angeblich in Rom versteckten Tafeln mit den Zehn Geboten ließ den Humor und die satirische Wucht des Romans endlich richtig aufblitzen.

"Wir spielen Bücher" ist das Motto des Altonaer Theaters. "Die Entdeckung des Himmels", dieses umwerfende, mitreißende, opulente Meisterwerk Harry Mulischs, deutete nun an, dass dieses oft ja sehr erfolgreiche Prinzip auch an Grenzen stoßen kann.

