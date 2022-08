Stand: 27.08.2022 07:50 Uhr Die Ärzte und Marteria sagen Berliner Konzerte wegen Unwetter ab

Das gestrige Open-Air-Konzert der Punkband Die Ärzte auf dem Tempelhofer Feld in Berlin ist wegen eines aufziehenden Gewitters aus Sicherheitsgründen kurzfristig abgesagt worden. Der Einlass hatte bereits am frühen Nachmittag begonnen; tausende Fans wurden erwartet. Am Wochenende sind zwei weitere Auftritte geplant, die nach aktuellem Stand stattfinden sollen. Alle drei Auftritte waren ausverkauft und die Tickets gab es bereits im Jahr 2020. Auch der Rostocker Rapper Marteria musste sein für Freitagabend geplantes Konzert in der Berliner Waldbühne absagen - nachgeholt wird es am 4. September.