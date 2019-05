Stand: 10.05.2019 14:17 Uhr

"Theater der 10.000": Aktion für Kinderrechte von Astrid Wulf

Das Kinderhilfswerk Unicef plant die nach eigenen Angaben größte Theateraktion Deutschlands: Am Samstagmittag sollen 100 Menschen an je 100 Orten zusammenkommen und das gleiche Stück spielen. Die Regieanweisungen gibt es übers Smartphone auf die Kopfhörer. Das Motto: Theater der 10.000. In Norddeutschland soll diese Aktion auf dem Hamburger Rathausmarkt, im Schrangen in der Lübecker Innenstadt und dem Lüneburger Kurpark stattfinden. Mit der Flashmob-ähnlichen Aktion will Unicef ein Zeichen für eine lebenswerte Zukunft setzen.

Das kurze Video zur Aktion auf der Internetseite von Unicef gibt eine ungefähre Vorstellung davon, wie die Performance zu "Theater der 10.000" aussehen wird. Menschen mit einem Handy in der Hand und Kopfhörern im Ohr strecken ihre Hände aus, verbiegen und umarmen sich. Anna Tietjen von der Lübecker Unicef-Gruppe ist gespannt, wie Zuschauer und Passanten auf die Aktion reagieren werden: "Ich glaube, die Menschen werden sich erst mal wundern, wenn 100 Menschen gleichzeitig verrückte Dinge tun. Obwohl sie gar nicht so verrückt sind . Das sind kleine Bewegungen, die sie aussehen lassen wie Marionetten."

Regieanweisungen per Handy

In Hamburg, Lübeck und Lüneburg sollen je etwa 100 Menschen zusammentreffen, die sich vorher über die Aktionshomepage angemeldet haben. Um 12.19 Uhr bekommen sie über ihr Handy und Kopfhörer die Regieanweisungen aufs Ohr. Was sie genau tun sollen, erfahren auch die Schauspieler erst dann. "Mit der Aktion will Unicef ein Zeichen für eine lebenswerte Zukunft setzen" sagt Anna Tietjen.

Schauspiel als Warnschuss für die heutige Generation

"Die Schauspielenden werden zu Zeitreisenden. Sie haben 2050 erlebt, haben erlebt, dass die Welt von Naturkatastrophen, Krisen zerstört wurde und jetzt kommen diese Zeitreisenden zurück ins Jahr 2019 und möchten etwas für die Zukunft tun. Damit die Zukunft ein sicherer Ort für die Menschen und auch für die Kinder wird. Dass diese gesund und sicher aufwachsen, sich entfalten und Kind sein können", erklärt Anna Tietjen. Die Aktion soll dazu motivieren, sich gemeinschaftlich mit anderen für Kinderrechte einzusetzen. "Vielleicht machen gerade 10.000 Menschen einen Schritt nach vorne. Und das ist das Ziel, das Unicef setzen möchte: Erkennen, dass man etwas erreichen kann, wenn man gemeinsam einen Schritt nach vorne macht."

Die Performance startet um 12:19 Uhr - die krumme Uhrzeit hat vor allem einen praktischen Grund: "Um 12 Uhr klingeln die Kirchenglocken. Unsere Aktion finden ja auch zum Beispiel auf der Domplatte des Kölner Dom statt. Also startet wir um 12.19 Uhr. Warum 19 und nicht 18? Wir haben 2019", sagt Anna Tietjen.

Teil der Unicef-Kampagne "Kindheit braucht Frieden"

Die Aktion ist Höhepunkt der Unicef-Kampagne "Kindheit braucht Frieden", mit der die Organisation auf die Situation von Kindern in Krisengebieten aufmerksam machen will. "'Kindheit in Frieden' möchte ein Zeichen setzen für Kindheit in Not, in Krisen und auf der Flucht. Denn Kinder sollten Kind sein können - sie sollten sich frei entfalten können. Das ist zurzeit in vielen Gebieten nicht möglich, da sie im Krieg aufwachsen, auf der Flucht sind, ausgebeutet werden und in Armut leben.“

Wer später spontan mitmachen möchte, bekommt bei den Ehrenamtlichen von Unicef an den Veranstaltungsorten vor der Aktion die Zugangsdaten, um die Regieanweisungen übers Smartphone empfangen zu können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Klassisch in den Tag | 11.05.2019 | 06:40 Uhr