Stand: 02.06.2023 07:21 Uhr Deutschland-Kulturpass für 18-Jährige ab 14. Juni

Der Kulturpass für 18-Jährige kommt in Kürze: Am 14. Juni soll der bundesweit geplante Pass an den Start gehen. Über eine App oder Website können Jugendliche in Deutschland, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden, im Wert von 200 Euro Tickets für Kultur-Events wie Kino, Konzerte, Theater kaufen. Der Pass kann auch für Bücher, Tonträger oder Musikinstrumente verwendet werden. Die mit 100 Millionen Euro ausgestattete Förderung gilt zunächst für etwa 750.000 Jugendliche. Vorbild des Angebotes ist unter anderem Frankreich, wo es seit längerem einen Kulturpass gibt. | Sendebezug: | 02.06.2023 06:30 | NDR 90.3