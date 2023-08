Stand: 24.08.2023 08:51 Uhr Deutsches Theater Berlin wird zum Theater des Jahres gewählt

Für das letzte Jahr unter der Intendanz von Ulrich Khuon ist das Deutsche Theater Berlin zum Theater des Jahres gewählt worden. Das ist das Ergebnis in ihrem gerade veröffentlichten Jahrbuch der Zeitschrift "Theater heute". Für seine jährliche Umfrage konnte das Magazin auf das Urteil von 46 Kritikerinnen und Kritikern zurückgreifen. In den 14 Spielzeiten unter Khuon, mit 384 Premieren, sieht "Theater heute" das Haus als "Hort unaufgeregter Kontinuität". Nach Stationen in Hannover und Hamburg hatte Khuon 2009 den Posten in Berlin übernommen.| Sendebezug: | 24.08.2023 08:30 | NDR Kultur