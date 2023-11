Stand: 21.11.2023 07:18 Uhr Deutsches Drama "Die Kaiserin" gewinnt International Emmy

Das deutsche Historiendrama "Die Kaiserin" hat den International Emmy als beste Dramaserie gewonnen. Die Netflix-Reihe über Österreichs einstige Kaiserin Elisabeth setzte sich am Montagabend in New York gegen Produktionen aus Südkorea, Argentinien und Großbritannien durch. Es ist nach 2016 und dem damaligen Preis für "Deutschland 83" das zweite Mal, dass die Auszeichnung in der Hauptkategorie des Fernsehpreises für nicht-US-amerikanische Produktionen nach Deutschland geht. Die drei anderen deutschen Nominierten gingen dagegen leer aus. | Sendebezug: | 21.11.2023 06:20 | NDR Kultur