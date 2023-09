Stand: 23.09.2023 07:28 Uhr Deutscher Verlagspreis 2023 auch nach Hamburg und Göttingen

Claudia Roth hat am Freitagabend in Berlin 64 unabhängige Verlage mit dem Deutschen Verlagspreis 2023 ausgezeichnet. So auch den Hamburger Argument Verlag: Für "ariadne" erhält Verlegerin Else Lauder ein Gütesiegel und ein Preisgeld in Höhe von 24.000 Euro. Der Göttinger Wallstein Verlag ist Preisträger in der undotierten Kategorie für Unternehmen mit über 3 Mio. Euro Jahresumsatz. Die drei mit jeweils 60.000 Euro dotierten Spitzenpreise gingen nach Hessen, Baden-Württemberg und Berlin, wie die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien mitteilte. | Sendebezug: | 23.09.2023 08:30 | NDR Kultur