Stand: 27.11.2022 08:10 Uhr Deutscher Theaterpreis "Der Faust" geht auch nach Hamburg

Bei der 17. Preisverleihung des deutschen Theaterpreises "Der Faust" im Düsseldorfer Schauspielhaus gingen zwei der 13 Preise an Theater in Hamburg. Regisseurin Jette Steckel wurde für ihre Inszenierung "Das mangelnde Licht" am Thalia Theater ausgezeichnet. Für ihre Rolle als Richard in "Richard the Kid & the King" im Deutschen Schauspielhaus - eine Koproduktion mit den Salzburger Festspielen - wurde Schauspielerin Lina Beckmann ausgezeichnet. Der Regisseur und Maler Achim Freyer erhielt den Lebenswerk-Preis.

