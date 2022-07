Stand: 07.07.2022 23:32 Uhr Deutscher Regisseur Klaus Lemke ist tot

Der Regisseur und Drehbuchautor Klaus Lemke ("Rocker") ist am Donnerstag im Alter von 81 Jahren gestorben, wie verschiedene Medien am Donnerstag meldeten. Der BR erfuhr es aus "Lemkes Freundeskreis", der "Stern" aus "informierten Kreisen". Das Deutsche Filminstitut schreibt auf seinem offiziellen Twitter-Account: "Die Welt braucht Rebellen wie ihn: Klaus Lemke galt als Enfant terrible des deutschen Autorenkinos, doch hinter der Maske steckte so viel mehr. Wir nehmen traurig Abschied." Lemkes jüngste Dokumentation "Champagner für die Augen" wurde am Mittwoch im "BR" ausgestrahlt.