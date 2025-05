Stand: 19.05.2025 13:01 Uhr Deutscher Preis für Nature Writing an Autorin Füchsl

Die Schriftstellerin und Übersetzerin Franziska Füchsl erhält den Deutschen Preis für Nature Writing 2025. Die Österreicherin, die in Wien und Kiel lebt, wird für ihre Grenzlandprosa entlang des Flusses Große Mühl zwischen Bayern, Österreich und Tschechien ausgezeichnet. Sie setze eine faszinierende Naturlandschaft in Szene, verschweige aber auch nicht kulturelle Prägungen und Verheerungen, so die Jury. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird während des Internationalen Literaturfestivals Berlin am 17. September verliehen.