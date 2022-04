Stand: 21.04.2022 17:10 Uhr Deutscher Pavillon bei Kunstbiennale Venedig öffnet

Mit einer Arbeit der Berliner Künstlerin Maria Eichhorn wird am Freitag dem 22.4. der Deutsche Pavillon auf der Kunstbiennale Venedig eröffnet. Die 59. Biennale, die coronabedingt um ein Jahr verschoben werden musste, öffnet ihre Tore dann von Samstag an bis zum 27. November. La Biennale di Venezia gilt neben der documenta in Kassel als wichtigste Ausstellung für Gegenwartskunst. Eichhorn hat für ihre Arbeit die bauliche Struktur und damit die Geschichte des von den Nazis in faschistischer Architektur umgestalteten Gebäudes freigelegt.