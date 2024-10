Stand: 06.10.2024 08:30 Uhr Deutscher Naturfilmpreis 2024 auf dem Darß verliehen

Deutschlands höchste Auszeichnung im Naturfilm ist am Sonnabend auf der Ostseehalbinsel Darß in Mecklenburg-Vorpommern verliehen worden. Ausgezeichnet in der Kategorie „Bester Film - Wildnis Natur“ wurde „Die geheime Welt der Tiere - Zwischen Wasser und Wald“ von Axel Gebauer. In der Kategorie „Bester Film - Mensch und Natur“ siegte „Bärenalarm in Transsilvanien“ von Boas Schwarz, wie die Deutsche Naturfilmstiftung mitteilte. | Sendebezug: 06.10.2024 09:40 | NDR Kultur