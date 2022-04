Stand: 26.04.2022 11:48 Uhr Deutscher Musikrat zeichnet besonders musikalische Orte aus

Zehn Kommunen sind vom Deutschen Musikrat als "Landmusikort" ausgezeichnet worden. Der erste Preis geht an die Gemeinde Ötigheim in Baden-Württemberg, deren generationenübergreifendes Angebot die Jury besonders beeindruckt hat. Der zweite Preis wurde dem Ortsteil Lindenholzhausen in Limburg/Lahn zuerkannt. Mit 10.000 Euro geht der dritte Preis an die Hansestadt Demmin in Mecklenburg-Vorpommern. Unter den zehn ausgewählten Landmusikorten ist auch das niedersächsische Jork. Mit dem Preisgeld ist die Verleihung der Plakette "Landmusikort des Jahres 2022" verbunden.