Stand: 28.02.2025 10:46 Uhr Deutscher Musikautor:innenpreis für Berq und Biermann

Der Liedermacher Wolf Biermann ist mit dem Deutschen Musikautor:innenpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Den mit 10.000 Euro dotierten Nachwuchspreis erhielt der in Hamburg geborene und aufgewachsene Felix Dautzenberger alias Berq. In der Kategorie Komposition Audiovisuelle Medien wurde der Hamburger Filmkomponist Stefan Will ausgezeichnet, die Bremerin Christina Kubisch in der Kategorie Elektronische Musik und die Hamburgerin Paula Hartmann in der Sparte Text Hip-Hop. | Sendebezug: 28.02.2025 10:50 | NDR Kultur