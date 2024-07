Stand: 12.07.2024 06:41 Uhr Renommierter Magnum-Fotograf Thomas Höpker gestorben

Der deutsche Fotograf Thomas Höpker ist tot. Er starb im Alter von 88 Jahren, wie seine Agentur Magnum Photos mitteilte. Höpker war Urheber von einigen der bekanntesten Fotografien der vergangenen Jahrzehnte, darunter seine ikonische Aufnahme vom 11. September 2001 in New York und Porträts der Boxlegende Muhammad Ali.

Höpker wurde 1936 in München geboren, von 2003 bis 2006 war er Präsident der Foto-Agentur Magnum. 2022 erschien der Dokumentarfilm "Dear Memories", in dem der an Alzheimer erkrankte Höpker einen letzten Roadtrip durch die USA macht.