Stand: 08.03.2023 07:29 Uhr Deutscher Lesepreis an Kinderzirkus Giovanni in Hannover

Der Förderverein Kinderzirkus Giovanni aus Hannover hat beim Deutschen Lesepreis 2023 den ersten Platz in der Kategorie "Herausragendes kommunales Engagement" belegt. Das Kinderliteraturfestival Salto Wortale stelle sinnerfassendes Lesen und die spielerische Auseinandersetzung mit Geschichten in den Mittelpunkt, heißt es von der Stiftung Lesen. Die Schülerinnen und Schüler fänden nach einer Lesung im Zirkuszelt in Workshops einen kreativen Zugang zu Literatur. Beim Deutschen Lesepreis werden insgesamt 25.000 Euro Preisgeld an 16 Preisträgerinnen und Preisträger vergeben. | Sendebezug: | 08.03.2023 07:30 | NDR Kultur