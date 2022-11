Deutscher Kurzfilmpreis in Hamburg verliehen

Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat am Donnerstagabend in Hamburg den Deutschen Kurzfilmpreis verliehen. Die Auszeichnung für den besten Spielfilm zwischen 10 und 30 Minuten Laufzeit ging an den somalischen Filmemacher Mo Harawe für "Will My Parents Come To See Me". Die goldene Lola in der Kategorie Spielfilm bis 10 Minuten Laufzeit gewannen Bazon Rosengarth und Sophia Groening mit "Muss ja nicht sein, dass es heute ist". Der Deutsche Kurzfilmpreis wird jedes Jahr im November von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien verliehen.