Deutscher Kunsthistoriker leitet ab 2025 die Wiener Albertina

Der deutsche Kunsthistoriker Ralph Gleis wird ab 1. Januar 2025 der neue Generaldirektor der Albertina in Wien. Das gab Österreichs Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Mittwoch bekannt. Der 49-Jährige leitet aktuell die Alte Nationalgalerie in Berlin. Er folgt auf Klaus Albrecht Schröder, der sich nach einem Vierteljahrhundert an der Spitze des Hauses nicht wieder beworben hatte. Der neue Direktor gilt als Spezialist für die Klassische Moderne und die Kunst des 19. Jahrhunderts. Die Albertina ist eines der bedeutendsten Museen Europas.