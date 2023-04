Stand: 28.04.2023 08:17 Uhr Deutscher Jazzpreis für Hamburger Bassistin Lisa Wulff

Lisa Wulff wurde als Bassistin des Jahres mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet. Die Hamburgerin habe sich mit außerordentlichem Elan in die deutsche Jazzszene eingebracht und ihre ästhetische Bandbreite als Bassistin sei geradezu exzellent, sagte die Jury über die Entscheidung. Ihre musikalische Vielfältigkeit habe sie durch ihre jahrelange intensive Zusammenarbeit mit der Jazzlegende Rolf Kühn, in der NDR Bigband und als Leaderin ihres eigenen Quartetts bewiesen. Der Deutsche Jazzpreis wurde am Donnerstag bei der Eröffnung der Fachmesse Jazzahead! in 31 Kategorien in Bremen verliehen. | Sendebezug: | 28.04.2023 07:00 | NDR Kultur