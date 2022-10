Stand: 29.10.2022 08:25 Uhr Deutsche Filmmusikpreise für Niki Reiser und Hildur Guðnadóttir

Der Schweizer Komponist Niki Reiser ("Jenseits der Stille", "Nirgendwo in Afrika") hat den Deutschen Filmmusikpreis erhalten. Der 64-Jährige wurde am Freitagabend in Halle für die Musik der Romanverfilmung "Der Räuber Hotzenplotz" mit der undotierten Auszeichnung gewürdigt, wie die Veranstalter mitteilten. Die Grammy-Gewinnerin und Oscar-Preisträgerin Hildur Guðnadóttir ("Joker"), bald im Kino zu hören mit der Filmmusik zu "Tàr", ist Preisträgerin vom Ehrenpreis International des Deutschen Filmmusikpreises. Sie konnte jedoch krankheitsbedingt nicht anreisen. | 29.10.2022 15:40 | NDR Kultur