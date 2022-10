Stand: 20.10.2022 12:41 Uhr Deutscher Evangelischer Posaunentag 2024 in Hamburg

Der nächste Deutsche Evangelische Posaunentag findet zum dritten Mal in Hamburg statt. Vom 3. bis 5. Mai 2024 werden Posaunenchöre mit insgesamt mehr als 15.000 Musikerinnen und Musikern aus ganz Deutschland in der Hansestadt erwartet. Der Posaunentag findet seit 2008 alle acht Jahre statt; die Schirmherrschaft übernimmt Frank-Walter Steinmeier. Beginnen wird der Posaunentag mit einem Eröffnungsgottesdienst in der Innenstadt. Zudem sind mehr als 200 Konzerte und Veranstaltungen geplant. | Sendebezug: | 20.10.2022 12:30 | NDR Kultur