Stand: 04.12.2023 13:19 Uhr Deutscher Bibliotheksverband fordert Sonntagsöffnung

Der Deutsche Bibliotheksverband hat die Bundesregierung aufgefordert, eine Sonntagsöffnung öffentlicher Bibliotheken per Gesetz zu ermöglichen. Obwohl dieses Vorhaben im Koalitionsvertrag festgeschrieben sei, sei das zuständige Bundesarbeitsministerium bislang nicht aktiv geworden, teilte der Bibliotheksverband am Montag mit. Im Gegensatz zu Museen, Theatern und Opernhäusern, aber auch wissenschaftlichen Bibliotheken, die sonntags öffnen dürfen, müssen aktuell öffentliche Bibliotheken in vielen Bundesländern ihre Türen sonntags geschlossen halten. | 04.12.2023 19:00 | NDR 90,3