Stand: 06.03.2024 11:03 Uhr Deutscher Hörbuchpreis: Kroymann und Obonya beste Interpreten

Am Dienstagabend ist in Köln der Deutsche Hörbuchpreis verliehen worden. Als "Beste Interpretin" wurde die Schauspielerin Maren Kroymann für ihre Lesung von "Das andere Mädchen" von Annie Ernaux ausgezeichnet. Als "Bester Interpret" wurde der österreichische Schauspieler Cornelius Obonya geehrt, der Raphaela Edelbauers Roman "Die Inkommensurablen" eingelesen hat. Der Preis für den Besten Podcast ging an Regisseur Leonhard Koppelmann für seine achtteilige Podcast-Serie "V 13 - Die Terroranschläge in Paris" (Produzent: SWR) nach der gleichnamigen Gerichtsreportage von Emmanuel Carrere. | Sendebezug: | 06.03.2024 06:40 | NDR Kultur