Stand: 29.12.2022 14:24 Uhr Deutsche streamten an Heiligabend so viel Musik wie nie zuvor

Mit 802 Millionen Abrufen streamten die Deutschen an Heiligabend so viel Musik wie noch nie zuvor binnen 24 Stunden. Dies teilte GfK Entertainment als Ermittler der offiziellen deutschen Charts am Donnerstag mit. "Last Christmas" von Wham! kam dabei auf mehr als 5,5 Millionen Streams, "All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey auf 5,4 Millionen. Der bisherige Tagesrekord von 764 Millionen Streams stammte von Heiligabend 2021 und wurde nun deutlich übertroffen. | Sendebezug: | 29.12.2022 12:50 | NDR Kultur