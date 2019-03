Stand: 27.03.2019 06:37 Uhr

Deutsche Theater feiern den Welttheatertag von Vanessa Wohlrath

Heute ist Tag des Theaters. Ein Aktionstag, den viele internationale Theater mit Veranstaltungen, Theateraufführungen, Galaveranstaltungen und Spendenaktionen feiern. In Deutschland findet traditionell ein "Tag der offenen Tür" statt, um dem Publikum einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen und die Schauspielerinnen und Schauspieler einmal direkt zu treffen.

Die Spielzeit 2018/19 an norddeutschen Theatern











Ehrenpreis an Anta Helena Recke

Der Welttheatertag wurde vom Internationalen Theater Institut (ITI) ins Leben gerufen, das seitdem jährlich einen Ehrenpreis an eine besondere Künstlerin bzw. einen besonderen Künstler verleiht. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an die deutsch-senegalesische Regisseurin Anta Helena Recke und das Ensemble von "Mittelreich".

Recke war am Berliner Grips Theater im Bereich Theaterpädagogik tätig, in der freien Szene arbeitete sie als Performerin und Assistentin mit u.a. Gintersdorfer/Klaßen und Ana Borralho & João Galante zusammen. Ihre Inszenierung "Mittlereich" feierte 2017 an den Münchner Kammerspielen Premiere. Ihre von Konzeptkunst geprägten Arbeiten beschäftigen sich mit der Markierung und Nichtwiederholung von Normativität und dem Ziel, dem Publikum Erfahrungsräume zu eröffnen, die es sonst nicht betreten würde.

Ihr schönster Theatermoment

Theater kann begeistern, herausfordern und inspirieren. Welcher Theatermoment hat bei Ihnen besonders Eindruck hinterlassen, welche Inszenierung hat Sie zuletzt mitgerissen? Feiern Sie mit uns den Welttag des Theaters und schreiben Sie uns über das unten stehende Formular!

Ihre Daten Name, Vorname: PLZ, Ort: Was war Ihr schönster Theatermoment?: Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 27.03.2019 | 06:20 Uhr