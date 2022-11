Stand: 08.11.2022 17:07 Uhr Deutsche Plattform "Islamic Art" für Islamische Kunst ist online

Islam-Infos direkt ins Klassenzimmer: Lehrende an Schulen und Universitäten sowie Kita-Erzieher*innen können sich ab sofort im Online-Portal "Islamic Art" des Museums für Islamische Kunst Berlin über islamisch geprägte Kulturen informieren. Es gebe im deutschsprachigen Raum derzeit noch keine digitale Plattform dieser Art, erklärte Museumsdirektor Stefan Weber am Dienstag in Berlin. Das Angebot sei auf Deutsch, Englisch und Arabisch verfügbar. Das Museum, erreichbar unter https://islamic-art.smb.museum, beherbergt etwa 100.000 historische Objekte. | 11.11.2022 15:00 | NDR Kultur |