Der österreichische Schauspieler Karl Merkatz ist gestorben

Stand: 04.12.2022 14:15 Uhr

Der österreichische Schauspieler Karl Merkatz ist am Sonntag im Alter von 92 Jahren gestorben. Er sei zu Hause friedlich eingeschlafen, bestätigte die Familie der Deutschen Presse-Agentur. Im Laufe seiner Karriere war Merkatz in mehr als 250 Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Bekannt wurde er unter anderem für seine Rollen in der Filmreihe "Der Bockerer". In seinen über 150 Bühnenrollen spielte Merkatz vor allem Nestroy-, Raimund- und Shakespeare-Figuren. Engagiert war er unter anderem an Bühnen in Nürnberg, Hamburg, München und Wien.

