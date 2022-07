Stand: 26.07.2022 07:43 Uhr Der amerikanische Schauspieler Paul Sorvino ist gestorben

50 Jahre lang trat er in Kinofilmen und in Fernsehserien auf - nun ist der Schauspieler Paul Sorvino mit 83 Jahren gestorben. Bekannt wurde er vor allem für seine Rolle im Mafia-Klassiker "GoodFellas". Sorvino starb am Montagmorgen, wie sein Sprecher mitteilte. Die Frau des Schauspielers, Dee Dee Sorvino, sei an seiner Seite gewesen. Er habe in den letzten Jahren gesundheitliche Probleme gehabt, hieß es in der Mitteilung. Seine bekannteste Rolle als Mafioso spielte er in Martin Scorseses Drama "GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia". In der Krimi-Serie "Law & Order" spielte er einen New Yorker Detektiv.