Stand: 24.10.2019 16:49 Uhr

"Der Sohn": Wenn das Kind keine Lust hat zu leben von Peter Helling

Die Depression gilt mittlerweile als Volkskrankheit. Millionen Menschen sind von der Krankheit betroffen, darunter auch Kinder und Jugendliche. Im neuen Stück des französischen Autors Florian Zeller "Der Sohn" geht es um einen depressiven Jugendlichen. Am Mittwoch hatte es im St. Pauli Theater seine deutschsprachige Erstaufführung.

"Der Sohn": Gänsehaut-Stück im St. Pauli Theater Hamburg Journal - 22.10.2019 19:30 Uhr Es ist ein Stück, bei dem einem das Lachen im Halse stecken bleibt: "Der Sohn" im St. Pauli Theater. Die ergreifende Inszenierung befasst sich mit dem Tabu-Thema Depression.







4,67 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Das ist mein Leben verdammt nochmal", ruft Nicolas. Der Vater schlägt zu und der Junge geht zu Boden. Es ist der Tiefpunkt der Vater-Sohn-Beziehung. Herbert Knaup spielt den Vater, einen verzweifelnden Ehrgeizling dar, der aus Verzweiflung einen Kardinalfehler begeht. "Entschuldige, ich weiß nicht, was da jetzt in mich gefahren ist", bereut der Vater direkt seinen Schlag. Aber Nicolas ist für ihn nicht mehr erreichbar. Ein Moment echten Dramas im St. Pauli Theater.

Der Sohn, gespielt von Dennis Svensson, steht im löchrigen Sweater auf der Bühne. Die blutig geritzten Arme um den Körper geschlungen, das Bild eines verstörten Kindes in der Pubertät. "Am liebsten wär' ich nie so alt geworden, wie ich jetzt bin", sagt Nicolas hoffnungslos. "Es ist zu kompliziert, zu viel Druck, zu viel Verantwortung. Als ich ein Kind war, gefiel es mir besser."

Inszenierung aus der Sicht der Eltern

Man sieht Nicolas durch die Augen der Erwachsenen. Seit der Scheidung der Eltern ist sein Leben aus dem Lot. Er geht nicht mehr zur Schule - seine alleinerziehende Mutter weiß nichts davon, er belügt sie geschickt. Dann zieht er zu seinem Vater, der mit seiner neuen Frau ein kleines Kind hat. Daddy kauft dem Sohn ein neues Sakko: "Das steht dir gut". Doch Nicolas ist weniger begeistert: "Ich weiß nicht, das sieht voll peinlich aus."

Die Bühne von Raimund Bauer zeigt ein elegantes Interieur. Weiße Wände und Säulen bewegen sich wie von Geisterhand von Szene zu Szene. Hinten zwei Fenster, die sich öffnen und schließen wie Augen ins Nichts. Und in diesem cleanen Kabinett scheinbarer Harmonie spielt sich ein Drama ab: Wenn das eigene Kind keine Lust hat zu leben.

"Der Sohn" - voraussehbare Inszenierung

Doch die Inszenierung des Dramas von Ulrich Waller ist zu offensichtlich - das hätte die Regie noch besser tarnen können. Ein paar mehr Ideen wären nötig gewesen, um den Abend wirklich zu einer packenden psychologischen Innenschau zu machen. Waller zeigt bürgerliches Leben wie aus dem Katalog: das Schlipsbinden, der lässige Griff zum Weinglas.

Erst als Sohn Nicolas wie ein Schatten in der Tiefe der Bühne entlang geht, wird kurz eine tiefere Ebene sichtbar. Der Theatertext selbst liefert keine Brüche, keine echte Innenschau, es bleibt eine vorhersehbare Eskalation.

Starke Schauspieler retten Theaterabend

Das starke Ensemble reißt es heraus. Auch Johanna Christine Gehlen und Sinja Dieks zeigen zwei glaubhaft überforderte Mütter am Ende ihrer Möglichkeiten. Dennis Svensson als Nicolas spielt packend, wechselt glaubhaft zwischen gespielter Euphorie und dem gehetzten Blick eines Tiers in der Falle. Die starken Schauspieler und Schauspielerinnen und ein überraschendes Ende sorgen letztendlich für ein dynamischen und mitreißenden Abend.

"Der Sohn": Wenn das Kind keine Lust hat zu leben Das Theaterstück "Der Sohn" über einen depressiven Jugendlichen hat am Mittwoch Premiere im St. Pauli Theater gefeiert. Starke Schauspieler überstrahlten eine schwache Inszenierung. Kartenverkauf: Kartenhotline: 040/ 4711 0 666 (Mo. bis Sa. 10-19 Uhr, So. 14 bis 19 Uhr)

Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Hinweis: Ab dem 29. Oktober wird das Stück täglich um 19:30 Uhr aufgeführt (außer Sonntag, 3. November, um 18 Uhr). In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 24.10.2019 | 16:20 Uhr