"Der Faust": Nationaler Theaterpreis wird in Hannover verliehen

Am Sonnabend, 21. November, wird der nationale Theaterpreis "Der Faust" verliehen. Statt einer Gala wird in diesem Jahr ein vorab aufgezeichnetes Preisverleihungsvideo veröffentlicht.

von Agnes Bührig

Wer sind die besten Regisseurinnen, Schauspieler, Choreographinnen und Bühnenbildner in Deutschland? Einmal im Jahr zeichnet der nationale Theaterpreis "Der Faust" diese Künstlerinnen und Künstler aus, veranstaltet und gefördert durch die Kulturstiftung der Länder, die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste und den Deutschen Bühnenverein.

Vergeben wird der Preis an wechselnden Orten, in diesem Jahr hat Hannover die Regie übernommen - im wahrsten Sinne des Wortes: Denn statt einer prunkvollen Gala wird am Sonnabend ab 18 Uhr auf verschiedenen Internet-Plattformen - unter anderem beim Staatstheater Hannover - ein vorab aufgezeichnetes Preisverleihungs-Video veröffentlicht.

Zwei norddeutsche Produktionen in der Kategorie "Regie - Schauspiel" nominiert

Michael Kohlhaas ist Unrecht widerfahren, daraufhin zieht er brandschatzend durch die Lande und schafft sich sein eigenes Recht. Mit gerade einmal zwei Schauspielern hat das Theater für Niedersachsen in Hildesheim Heinrich von Kleists rund 200 Jahre alte Novelle "Michael Kohlhaas" eindringlich in die Gegenwart versetzt. Regisseur Moritz Koch gehört zu den drei Nominierten in der Kategorie "Regie / Schauspiel". Ebenfalls in dieser Kategorie nominiert ist die Regisseurin Ewelina Marciniak für die Inszenierung von "Der Boxer" am Thalia Theater Hamburg. Aus norddeutscher Sicht ist außerdem noch Alina Cojocaru als Laura Rose Wingfield im Tanzstück "Die Glasmenagerie" vom Hamburg Ballett John Neumeier in der Kategorie "Darsteller/Darstellerin - Tanz" nominiert.

Theater dürfen Produktionen für den Preis "Faust" vorschlagen

Für die Nominierungen sichtete die Intendantin des Schauspiels Hannover, Sonja Anders mit zwei Kollegen insgesamt 60 Produktionen. "Es ist ein sehr breites Auswahlspektrum", sagt sie. Dies mache sehr viel Arbeit "Aber dadurch werden auch kleinere Theater honoriert. Nicht Theaterkritiker wie beim Berliner Theatertreffen, sondern die Theater selbst dürfen Produktionen vorschlagen, ausgenommen ihre eigenen. In einem ersten Schritt wählen Fachleute der Branche und Vertreter des Deutschen Bühnenvereins jeweils drei Kandidaten und Produktionen in acht Kategorien. Am Ende wählt eine von der Deutschen Akademie der Darstellen Künste zusammengestellte Jury einen Sieger pro Kategorie, sagt der Präsident des Deutschen Bühnenvereins, Ulrich Khuon. "Die, die da entscheiden oder suchen, das ist sehr transparent. Man weiß, welcher Schritt von wem gemacht wird." Man habe so eine klare Verantwortung derer, die jeder nachschlagen könne - innerhalb der Jury, innerhalb des künstlerischen Ausschusses. "Und man hat trotzdem einen sehr weiten und aber auch konzentrierten Blick derer, die das entschieden haben", sagt Khuon.

"Rückkehr zum Theater als Verzauberungsmaschine"

Hunderte Vorschläge wurden so in diesem Jahr von 25 Theaterfachleuten gesichtet. Klassische Produktionen wie "Hamlet" am Schauspiel Bochum oder "Dornröschen" an der Oper Leipzig sind unter den Nominierten. Aber auch neue Stoffe wie das Jugendstück "Ankommen is WLAN" des Grips Theater in Hamburg-Altona oder die Inszenierung "Ultraworld" der Volksbühne Berlin. "Ich finde, dass gerade die Stadttheater sich sehr mit Politik auseinandersetzen und gleichzeitig auch den Kampf des Individuums nach vorne schieben", sagt Sonja Anders. "Gleichzeitig gibt es ästhetisch gesehen wieder einen Trend zum Bildertheater, zum Glauben an das Theater als Verzauberungsmaschine. Beides ist auch in den Nominierungen vorhanden."

Preisverleihung: "ein kleines Kunstwerk"

Wer den undotierten, aber prestigeträchtigen Preis "Der Faust" am Ende bekommt, enthüllt am Sonnabend das Preisverleihungsvideo, unter anderem mit Kamerafahrten durch Hannover. Danach ist es auf der Seite des deutschen Bühnenvereins zu sehen. "Das Tolle an dem Film ist, dass er ein kleines Kunstwerk geworden ist", sagt Sonja Anders. "Man kann sich also auch darauf freuen, wenn nicht nur auf die PreisträgerInnen wartet, sondern man erlebt auch ein bisschen das Flair von Theater darin."

