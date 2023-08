Stand: 08.08.2023 06:28 Uhr "Der Exorzist"-Regisseur William Friedkin gestorben

Der Regisseur William Friedkin ist am Montag im Alter von 87 Jahren in Los Angeles gestorben. Mit dem Thriller "The French Connection - Brennpunkt Brooklyn" kam er zu Oscar-Ehren, mit "Der Exorzist" schockierte er Kinobesucherinnen und -besucher weltweit: William Friedkin ging oft an die Grenzen. In den 1970er Jahren stieg er in die Riege der "New Hollywood"-Elite auf, zu der unter anderem auch Roman Polanski und Francis Ford Coppola gehörten. Sendebezug: |08.08.2023 06:30 | NDR Kultur