Stand: 23.03.2025 09:26 Uhr "Der Alte" Rolf Schimpf ist tot

Als Hauptkommissar Leo Kress ermittelte der Schauspieler jahrzehntelang in der ZDF-Krimireihe "Der Alte". Jetzt ist Rolf Schimpf im Alter von 100 Jahren in München gestorben, wie sein Biograf und guter Freund Detlef Vetten der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Bis ins hohe Alter ging er als Hauptkommissar Leo Kress auf Verbrecherjagd in München, bis er 2007 Schluss machte. Seit den Fünfzigerjahren stand er auf der Bühne und vor der Kamera. In der ARD-Krimireihe "Tatort" spielte er ebenso mit wie in fast 50 Folgen der Krimiserie "Soko 5113". | Sendebezug: 23.03.2025 09:20| NDR Kultur