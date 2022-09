Stand: 16.09.2022 11:38 Uhr Der 10. internationale Gospelkirchentag startet in Hannover

Der 10. internationale Gospelkirchentag lädt vom 16. bis 18. September 2022 nach Hannover ein. Das europaweit einmalige Festival für Gospelmusik erwartet bis zu 5.000 Sängerinnen und Sänger aus dem In- und Ausland. Die dreitägige Veranstaltung ist das größte Gospelfestival in Europa und findet nach 2008 bereits zum zweiten Mal in Hannover statt. Mit einer großen Eröffnungsfeier beginnt der Gospelkirchentag am 16. September mitten in der Innenstadt. Nach der zentralen Eröffnungsfeier beginnt die dezentrale Gospelnacht an 17 Standorten in ganz Hannover. | Sendebezug: |16.09.2022 7:30 | NDR Kultur