Stand: 13.02.2023 14:05 Uhr Denkmalschutz-Stiftung fördert Gut Garkau in Scharbeutz

Mit 85.000 Euro unterstützt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz die Sanierung des Guts Garkau in Scharbeutz. Der entsprechende Fördervertrag wurde am Montag übergeben, wie die Stiftung in Bonn mitteilte. Es solle für die Betonsanierung der Stützen, Unterzüge und der Kellerdecke der Scheune des Guts verwendet werden. Das Gut Garkau wurde 1923 vom Berliner Architekten Hugo Häring im Stil des organischen Bauens geplant. Ausgeführt wurden 1924 und1925 nur das Kuhhaus, die Scheune sowie der Wagen- und Geräteschuppen. Das Kuhhaus gilt laut Stiftung als die bedeutendste Manifestation des neuen Stils im landwirtschaftlichen Bauen. | 13.02.2023 19:00 | NDR 1 Welle Nord