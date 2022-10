Stand: 23.10.2022 08:07 Uhr Denkmal in Ankershagen für Archäologen Schliemann

Eine Bronzebüste auf dem Gelände des Heinrich-Schliemann-Museums in Ankershagen (Mecklenburgische Seenplatte) erinnert jetzt an den bekannten Forscher. Die Büste hat der Bildhauer Walther Preik aus Waren entworfen. Anlass ist das Jubiläumsjahr 2022, in dem an den 200. Geburtstag Schliemanns erinnert wird. Heinrich Schliemann (1822-1890) wurde in Neubukow bei Rostock geboren, wuchs in Ankershagen auf und ging unter anderem in Neustrelitz zur Schule. Die Schau "Schliemanns Welten" in Berlin erinnert derzeit an den norddeutschen Archäologen.

