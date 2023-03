Stand: 28.03.2023 16:11 Uhr Denkmäler Rammelsberg und Greundiek sollen restauriert werden

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) will in diesem Jahr Restaurierungsarbeiten an 367 Denkmälern in Deutschland finanziell unterstützen. Der Vorstand hat dazu Fördermittel in Höhe von 17,4 Millionen Euro beschlossen, wie die Stiftung am Dienstag in Bonn mitteilte. Zu den ausgewählten Projekten etwa in Norddeutschland gehören unter anderem die Thomaskirche in Hamburg-Rothenburgsort, das ehemalige Erzbergwerk Rammelsberg im niedersächsischen Goslar und das Küstenmotorschiff "Greundiek" im niedersächsischen Stade. | Sendebezug: | 28.03.2023 17:30 | NDR 1 Niedersachsen