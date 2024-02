Stand: 27.02.2024 11:11 Uhr Deniz Utlu erhält den Preis der LiteraTour Nord

Der Schriftsteller Deniz Utlu erhält den mit 15.000 Euro dotierten Preis der LiteraTour Nord. Mit dieser Entscheidung würdigen Jury und Stifterin den Autor für sein bisheriges Werk, insbesondere für seinen zuletzt erschienenen Roman "Vaters Meer". In der Jury-Begründung heißt es, Deniz Utlu würde nicht nur die Grenzen der Kommunikation, sondern auch die Unzuverlässigkeit von Erinnerungen mit literarischen Mitteln meisterhaft erfassen. Deniz Utlu wird den Preis am Donnerstag, 11. April 2024, in Hannover entgegennehmen. | Sendebezug: | 27.02.2024 06:30 | NDR Kultur