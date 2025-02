Stand: 24.02.2025 09:16 Uhr Demi Moore und Timothée Chalamet holen SAG-Schauspielpreise

Eine Woche vor den Oscars hat US-Schauspielerin Demi Moore ihren Favoritenstatus als beste Hauptdarstellerin gefestigt. Sie gewann für den Body-Horror-Film von Coralie Fargeat "The Substance" den "Screen Actors Guild Award" von Hollywoods Schauspielgilde. Timothée Chalamet wurde für seine Rolle als Bob Dylan in James Mangolds "A Life Complete Unknown" ausgezeichnet. Weil viele Abstimmende auch in der Oscar-Akademie wahlberechtigt sind, gelten die SAG Awards als wichtige Gradmesser für Hollywoods wichtigste Preisverleihung des Jahres am 2. März. Der Thriller "Konklave" von Edward Berger wurde als Film mit dem besten Ensemble des Jahres ausgezeichnet. | Sendebezug: 24.02.2025 07:30 | NDR Kultur