Stand: 28.02.2023 08:52 Uhr David Byrne und Rihanna treten bei Oscar-Preisverleihung auf

Das Staraufgebot für die Oscar-Show wächst weiter an. Der 70-jährige Musiker David, der ehemalige Frontmann der Talking Heads, soll bei der Verleihung der Academy Awards am 12. März auf der Bühne stehen. Dies gab die Filmakademie in Los Angeles am Montag bekannt. Vorige Woche war bereits Popstar Rihanna mit ihrem oscarnominierten Song "Lift Me Up" aus dem Film "Black Panther: Wakanda Forever" angekündigt worden. Sendungsbezug | 28.02.2023 06:30 | NDR 2