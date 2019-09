Stand: 27.09.2019 08:38 Uhr

Das ist das neue Wende-Denkmal für Waren von Axel Seitz

Mit Sprüchen und Parolen aus dem Herbst 1989 wird künftig in Waren an der Müritz an die friedliche Revolution in den damaligen DDR-Nordbezirken erinnert. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV hat sich die Jury für den Entwurf "Perspektiven zur Freiheit" entschieden.

"Für ein offenes Land mit freien Menschen" ist auf einem Schild zu lesen. Ein anderes trägt den Spruch "Demokratie - jetzt oder nie". Insgesamt fast 20 Tafeln mit verschiedenen Parolen aus dem Wendeherbst 1989 sollen künftig vor der St. Georgen Kirche in Waren die Erinnerung an die friedliche Revolution wachhalten. Die Tafeln sind auf Stangen so angebracht, dass sie ein Dach über den Köpfen der Besucher bilden. Durch die Buchstaben der jeweiligen Sprüche scheint das Tageslicht, auf den Bänken unter den Tafeln können Interessierte verweilen.

Jury: Entwurf erinnert an Demonstration mit Transparenten

Zehn Entwürfe standen insgesamt zur Auswahl. Die Jury entschied sich für den Entwurf "Perspektiven zur Freiheit" der Stuttgarter Künstler Dagmar Korintenberg und Wolf Kipper, weil die Stelen und Tafeln eine friedliche Demonstration mit Transparenten assoziierten, hieß es zur Begründung.

Erste Demonstration in Waren am 16. Oktober 1989

Das Erinnerungszeichen Friedliche Revolution in Mecklenburg-Vorpommern wird in Waren aufgestellt, weil es hier am 16. Oktober 1989 die bislang erste nachweisbare Demonstration in den damaligen drei DDR-Nordbezirken gab. Rund 400 Menschen gingen nach einem Gottesdienst in der St. Georgen Kirche mit Kerzen auf die Straßen der damaligen Kreisstadt. Zum 30. Jahrestag der Kundgebung wird es in drei Wochen - am 16. Oktober - eine Festveranstaltung in Waren geben, auf der der Siegerentwurf offiziell präsentiert wird.

