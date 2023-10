Das deutsche Radio wird heute 100 Jahre alt - eine Hommage Heute wird das deutsche Radio 100 Jahre alt! Ein Jahr nach dem Start der "Deutschen Stunde" 1923 in Berlin geht die erste Rundfunkanstalt Norddeutschlands, die Norag, an den Start.

Am 29. Oktober 1923 startet die "Deutsche Stunde" als erster offizieller Radiosender Deutschlands aus dem Vox-Haus am Potsdamer Platz in Berlin. 1924 geht die erste Rundfunkanstalt Norddeutschlands, die Norag, an den Start. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird der Sender neu aufgebaut, der NWDR entsteht. 1956 werden daraus der NDR und der WDR. In den 1980er-Jahren fällt das Monopol des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Private Radio- und Fernsehsender drängen auf den Markt. Die Digitalisierung hat auch vorm Radio nicht halt gemacht, sodass Sendungen und Beiträge ganz anders als früher produziert werden.