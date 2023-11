Stand: 26.11.2023 14:05 Uhr Das allerletzte Mal "Wetten, dass..?" für Thomas Gottschalk

Es ist das endgültige Ende einer TV-Ära im Deutschen Fernsehen: Thomas Gottschalk hat sich von "Wetten, dass..?" verabschiedet, nach mehr als 36 Jahren. Dieses Mal soll es aber wirklich das letzte Mal sein. Er wolle aufhören, bevor man ihm die Gäste, die zu ihm kommen, erklären muss, sagte der Moderator in seiner letzten Sendung am Sonnabend. Außerdem müsse er zunehmend Sorge vor den sogenannten Shitstorms in den sozialen Netzwerken haben. Mehr als 12 Millionen Menschen sollen bei Thomas Gottschalks letzter "Wetten, dass..?" Sendung dabei gewesen sein. Letztes Jahr hatten "nur" rund 10 Millionen eingeschaltet.| Sendebezug: | 25.11.2023 14:30 | NDR Kultur