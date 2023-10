Stand: 25.10.2023 18:44 Uhr Daniel Radcliffe produziert Film über "Harry Potter"-Stuntdouble

Schauspieler Daniel Radcliffe hat einen Dokumentarfilm über seinen früheren Stuntman David Holmes mitproduziert. Dieser hatte sich bei einem "Harry Potter"-Dreh schwer verletzt und ist seitdem gelähmt. Der Film "David Holmes: The Boy who lived" soll nun dessen Geschichte erzählen, wie das britische Medienunternehmen Sky mitteilte. Holmes sei ein junger Turner aus dem Südosten Englands gewesen, als er als Stuntdouble für den ersten "Harry Potter"-Film ausgesucht worden sei, hieß es in der Mitteilung. Stuntman Holmes und Hauptdarsteller Radcliffe haben mehrere Jahre zusammengearbeitet. Bei den Arbeiten zum vorletzten Film habe sich Holmes dann verletzt. | Sendebezug: | 26.10.2023 06:30 | NDR Kultur