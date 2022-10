Stand: 19.10.2022 09:01 Uhr Daniel Craig erhält königlichen Orden

James-Bond-Schauspieler Daniel Craig ist mit einem königlichen Orden geehrt worden. Prinzessin Anne überreichte dem 54-Jährigen den "Order of Saint Michael and Saint George" auf Schloss Windsor. Das ist derselbe Orden, den auch James Bond im Film trägt, der von Craig gespielt wurde. Der Schauspieler wurde damit für seinen außergewöhnlichen Beitrag zum Film und Theater geehrt. In fünf James-Bond-Abenteuern zwischen 2006 und 2021 spielte Craig die Hauptrolle. Mit "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" verabschiedete sich der Schauspieler im vergangenen Jahr endgültig von der Rolle. | 19.10.2022 06:45 | NDR Kultur