Stand: 23.11.2022 05:00 Uhr Danger Dan und Anny Hartmann erhalten Deutschen Kleinkunstpreis 2023

Der Musiker Danger Dan (bürgerlich Daniel Pongratz) und die Kabarettistin Anny Hartmann zählen zu den Preisträger*innen des Deutschen Kleinkunstpreises 2023. Danger Dan erhalte die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung in der Sparte Musik unter anderem für sein Album "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt", teilte die Jury in Mainz mit. Der Künstler sei mit seinen teils politischen, teils autobiografischen Titeln in die Spitzengruppe der deutschsprachigen Songpoeten aufgestiegen. Die Diplom-Volkswirtin Hartmann erhält den Preis in der Kategorie Kabarett.

| Sendebezug: | 23.11.2022 09:20 | NDR Kultur