Stand: 14.04.2023 12:12 Uhr Damien Hirst: Rolls Royce zerstört Drei-Millionen-Dollar-Skulptur

Steven und Lisa Tananbaum hatten auf ihrem Anwesen in Palm Beach die "Sphinx" aufgestellt, eine Skulptur aus der Reihe "Treasures from the Wreck of the Unbelievable", die der britische Künstler Damien Hirst 2017 präsentierte. Nach Angaben der Tananbaums ist das Werk drei Millionen Dollar wert. Nun wurde es durch eine 66-jährige Rolls-Royce-Fahrerin beschädigt, die die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Der Künstler kommentierte den Vorfall sarkastisch: Auf Instagram postete er am Donnerstag Fotos von der Skulptur mit dem Kommentar: "First world problems". | 14.04.2023 12:10 | NDR Kultur