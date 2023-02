Stand: 01.02.2023 16:45 Uhr Daft Punk-Musiker Thomas Bangalter veröffentlicht ersten Song aus Soloalbum

Der französische Musiker Thomas Bangalter hat seinen ersten Song nach dem Ende von Daft Punk veröffentlicht. Das Duo, das in Deutschland vor allem mit "Get Lucky" und "One More Time" bekannt wurde, hatte sich im Februar 2021 aufgelöst. "L’Accouchement" ist der erste Song aus dem Album "Mythologies", das am 7. April erscheinen wird. Darauf will sich Thomas Bangalter neu erfinden und nicht mehr auf elektronische Musik zurückgreifen, sondern "die groß angelegte traditionelle Kraft einer Sinfonie" nutzen.

