Stand: 01.01.2024 07:31 Uhr Dänemarks Königin Margrethe II. kündigt überraschend Abdankung an

Die dänische Königin Margrethe II. dankt nach 52 Jahren auf dem Thron ab. Ihr ältester Sohn, Kronprinz Frederik, werde ihre Nachfolge antreten, teilte sie am Sonntag überraschend in ihrer traditionellen Neujahrsansprache live im Fernsehen mit. "Ich habe entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Am 14. Januar 2024 - 52 Jahre nachdem ich die Nachfolge meines geliebten Vaters angetreten habe - werde ich als Königin von Dänemark zurücktreten." Seit dem Tod der britischen Königin Elisabeth II. im September 2022 ist die 83-jährige Königin die dienstälteste Monarchin Europas. Sie bestieg 1972 den Thron. | Sendebezug: | 01.01.2024 10:20 | NDR 2