Stand: 05.07.2023 08:44 Uhr DDR-Fluchttunnel in Berlin bleibt als Bodendenkmal erhalten

Der Anfang Juni in Berlins Bernauer Straße entdeckte Fluchttunnel aus DDR-Zeiten soll als Bodendenkmal erhalten bleiben. Der etwa 50 Zentimeter breite und rund 70 Zentimeter hohe Hohlraum ist auf einer Länge von 13 Metern vollständig erhalten, wie die WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte am Dienstag mitteilte. Nach Angaben von Landeskonservator Christoph Rauhut wird der dauerhaft gesicherte Tunnel als Bodendenkmal in die Berliner Denkmalliste aufgenommen. Bauarbeiter aus Westberlin hatten den Tunnel im Frühjahr 1970 in der Bernauer Straße 80 angelegt, um der Familie eines beteiligten Kollegen die Flucht aus der DDR nach Westberlin zu ermöglichen. | Sendebezug: | 05.07.2023 16:30 | NDR 1 Radio MV