Stand: 06.02.2024 15:24 Uhr Country-Sänger Toby Keith im Alter von 62 Jahren gestorben

Der US-Countrymusiker Toby Keith ist tot. Er starb am Montagabend im Alter von 62 Jahren, wie auf seiner Homepage zu lesen ist. Er sei im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen. Der aus Oklahoma stammende Sänger und Liedermacher war 2022 an Magenkrebs erkrankt. Zu seinen Hits zählen Songs wie "How Do You Like Me Now?!", "Should’ve Been a Cowboy" oder "Beer for My Horses", ein Duett mit Country-Star Willie Nelson. Keith, der inmitten des Country-Booms in den 90er-Jahren zur Größe der Szene wurde, wusste zu polarisieren und galt als großspurige Gestalt. Er kreierte das Image des machohaften und gottgläubigen amerikanischen Patrioten | Sendebezug: | 06.02.2024 15:00 | NDR Kultur

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 06.02.2024 | 15:00 Uhr